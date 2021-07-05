Слобожанин выплатит пасынку 150 тысяч рублей за сломанную кость

В феврале во время ссоры матери мальчика с сожителем мужчина специально уронил ребенка, чтобы он получил травму.

Из-за скандала взрослых людей пострадал ребенок — мужчина умышленно уронил 13-летнего пасынка. В результате падения ребенок получил перелом ключицы. Происшествие привлекло внимание правоохранительных органов. Прокуратура довела дело до суда.

В итоге, слободской суд признал отчима виновным в намеренном причинении вреда и вынес ему приговор — 2 года лишения свободы условно.

Поскольку на том заседании тема компенсации вреда ребенку не поднималась, а несовершеннолетний сам пока не может представлять свои интересы, прокуратура вновь инициировала судебный процесс. На этот раз для истребования с отчима компенсации морального вреда в размере 150 тысяч рублей. Суд удовлетворил ходатайство.

Ранее мы сообщали, что жительницу Оричей подозревают в нанесении ножевого ранения сожителю матери.

Фото: emcmos.ru