Сложил полномочия зампред гордумы Кирово-Чепецка

Сложил депутатские полномочия заместитель председателя Кирово-Чепецкой городской Думы Сергей Торицын.
Своё решение он объяснил семейными обстоятельствами, попросив коллег и избирателей своего округа проявить понимание и поблагодарив их за совместную работу.
Заместителем председателя Торицын был избран в сентябре прошлого года на первом заседании Думы шестого созыва, а 1 декабря вступил в должность.
Вопрос о новом зампреде рассмотрят на апрельском заседании Гордумы, а депутата от округа изберут в Единый день голосования.
Фото bigbookname.com