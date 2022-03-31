Сложил полномочия зампред гордумы Кирово-Чепецка

Сложил депутатские полномочия заместитель председателя Кирово-Чепецкой городской Думы Сергей Торицын.

Своё решение он объяснил семейными обстоятельствами, попросив коллег и избирателей своего округа проявить понимание и поблагодарив их за совместную работу.

Заместителем председателя Торицын был избран в сентябре прошлого года на первом заседании Думы шестого созыва, а 1 декабря вступил в должность.

Вопрос о новом зампреде рассмотрят на апрельском заседании Гордумы, а депутата от округа изберут в Единый день голосования.

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