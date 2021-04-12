Службу в армии учтут при начислении пенсии

О начислении пенсии за один из периодов, когда россияне вынужденно не работают, рассказали Nation News.

Армейская служба по призыву является одним из наиболее частых и социально значимых периодов, в который россияне не могут трудоустроиться. Это учитывается при расчете размера пенсии. Индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК) призывников увеличен и составляет 1,8 за каждый год службы.

При расчете пенсии ИПК за страховой стаж и нестраховые периоды суммируются, а получившаяся сумма умножается на стоимость коэффициента в год выхода россиянина на пенсию.

На период до 2025 года стоимость ИПК составляет 98 рублей 86 копеек. Чтобы получить страховую пенсию по старости, нужно иметь 12 лет трудового стажа и 21 балл пенсионного коэффициента.

Увеличить размер будущей пенсии поможет официальная зарплата и большой рабочий стаж.

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