Служить был рад: жители Кировской области рассказывают свои армейские истории

23 февраля кировчане поделились своими историями о службе в армии.

Виталий Денисов, подполковник запаса: «Мой вертолет подбивали несколько раз»

Виталий Денисов в 1982 году окончил Кировское авиационно-техническое училище. Это был первый набор училища. Отправился служить в группу советских войск в Германию. Потом его отправили в Афганистан в знаменитый 50-й отдельный смешанный авиационный полк, который был сформирован в 1980-м для оказания интернациональной помощи афганскому народу.

— Когда попал в Афганистан, страх был. Но потом притупился. Мы приехали туда в количестве 30 экипажей. Осталось только 15. То есть из 90 человек половина погибла, — вспоминает подполковник.

Я летал на Ми-24П. Вертолет несколько раз подбивали. В Афганистане налетал полторы тысячи часов. Это средний ресурс самолета за 10 лет в мирных условиях. Но у нас была другая ситуация. Интенсивность полетов дикая. Иногда приходилось в воздухе быть по 12 часов.

На самом деле у меня очень мало фотографий со службы. Дело в том, что фотографироваться перед полетом считалось недобрым знаком. А так как полётов у нас было много, то мы обычно и не снимались.

Зато в мирной жизни я всё наверстал. А 23 февраля для меня большой праздник.

Павел Одинцов, пилот, участник команды по дрифту: «От армии только приятные впечатления»

— Заступил на службу в мае 2013 года. Сначала попал в город Орёл. Получил младшего сержанта. Отправили в Москву в военную часть центрального регионального командования (ЦРК) в роту материально технического обеспечения (РМТО).

Был прикомандирован на должность помощника оператора заправочной станции, там и служил до конца службы. На фото я мою ковры с склада горюче-смазочных материалов.

На самом деле мне кажется очень повезло, что я оказался в автопарке. Дело в том, что я с детства обожаю машины. И вся работа, которую там нужно было делать, мне казалась лёгкой и понятной. И поэтому от армии у меня только приятные впечатления.

Андрей Овчинников, бригадир на мясоперерабатывающем предприятии «Абсолют вкуса», один из старейших сотрудников завода: «Парни должны служить в армии»

— Служил в Перми с 1987 по 1989 годы. В стройбате. Тогда наши войска еще так назывались. Постоянно были в командировках на работах. Строили разные объекты по всей стране.

Но самое приятное время было — это Новый год. Тогда все, кто со мной служил, собирались вместе. Новый год — это время, когда военнослужащие возвращаются с объектов и наконец могут почувствовать солдатскую веселую жизнь. Новый год отмечали здорово. На столах появлялись деликатесы, фрукты. Но в праздничную ночь после 12 часов нам конечно приходилось идти спать.

В армию я очень хотел идти. Врачи не пускали. Но я все равно напросился. Считаю: парни должны служить в армии, там они становятся мужчинами.

Евгений Петухов, тренер, бронзовый чемпион России по хоккею, победитель Всероссийских соревнований «Золотая шайба»: «Мне пришлось 2 часа ходить в костюме ОЗК»

Родился в Кирово-Чепецке в 1992 году. Пошёл в армию в 2011. Попал в Краснодарский край, город Ейск. Служил в военно-воздушных силах.

На курсе молодого бойца у нас были учения по одеванию ОЗК (общевойсковой защитный костюм). Прапорщик нам говорит: «Кто не укладывается по времени, будет ходить в костюме весь день». Я служил на юге, и там было +30, не очень хотелось ходить в этой резине! И так как я был ещё неопытный боец, я не уложился…

Прапорщику говорю: «Товарищ прапорщик я в этом костюме, как пугало». На что он мне ответил: «Ты и должен таким быть, чтоб враги боялись. Иди, солдат, охраняй часть». Так я и проходил часа два, после этого я всегда укладывался во время и смеялся потом над теми, кто так же ходил.

Игорь Русских, кировский композитор, поэт, автор-исполнитель: «За моими плечами — 7 поездок в Донбасс»

— К сожалению, я не служил по причине нездоровья. Но долгое время работал в армии. Был солистом и начальником методического отдела всей Росгвардии, — рассказал композитор.

За плечами Игоря Русских – 7 поездок в Донбасс, 8 концертов в Сирии и огромное число выступлений для людей в погонах. Также композитор написал несколько гимнов для военных частей.

— Когда я работал в Москве руководителем методотдела Росгвардии, мне позвонила одна военнослужащая, поздоровалась и начала говорить по какому-то важному делу. Я, услышав, что голос незнакомый, переспросил её, кому она звонит. Девушка ответила, что в части дали телефон полковника Русских И.В., вот вам я и звоню.

Тут же я сообразил – надо дошутить эту ситуацию и сказал, что она ошиблась: у меня звание «генерал-полковник»… Тишина в трубке была несколько секунд, после чего девушка начала извиняться, но, я её вовремя остановил – это всё была шутка, мы долго смеялись.

Ранее своими армейскими историями поделились руководитель пресс-службы УМВД России по Кировской области Сергей Баранцев, поэт и журналист Валерий Фокин и управляющий ОПФР по области Николай Пасынков.