Сменится директор кирово-чепецкого филиала УРАЛХИМа

В Кировской области ожидается очередная смена руководителя химкомбината.

Сегодня, как сообщает ТАСС, собрание акционеров «Тольяттиазота» избрало новый совет директоров, а тот выбрал нового гендиректора компании – нынешнего руководителя филиала КЧХК АО «ОХК УРАЛХИМ» Анатолия Шаблинского, работающего здесь с сентября 2020 года. Очевидно, он скоро переедет на новое место работы, а крупнейшее кирово-чепецкое предприятие возглавит новый человек.

Предпосылкой стало вчерашнее удовлетворение ФАС ходатайства «Химактивинвеста», аффилированного УРАЛХИМу предприятия, о приобретении более 83% голосующих акций «Тольяттиазота» – одного из крупнейших производителей аммиака и карбамида в России. Кроме того, накануне суд удовлетворил иск мазепинского холдинга о проведении собрания акционеров, которое прежний совет директоров оттягивал с августа до ноября. Это позволило сегодня согласно решению суда сменить Совет директоров на новый, подконтрольный УРАЛХИМу и назначить нового руководителя. Полномочия прежней управляющей компании прекращены.

Также вчера на предприятие вошли силовики и правоохранители, был задержан и.о. генерального директора его управляющей компании Андрей Бобков, накануне заявивший в Следком и прокуратуру о якобы готовящемся рейдерском захвате. Однако «органы» изъявили другое мнение.

Напомним, в Кирове возбуждено уголовное дело по статье о краже в особо крупном размере из-за нелегального подключения к газовой трубе высокого давления предприятий, находящихся на площадке биохимзавода.