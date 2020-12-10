Смертельная авария в центре Кирова: на водителя заведено уголовное дело

Напомним, в областном центре 20-летняя девушка была сбита насмерть на «зебре».

ДТП случилось 8 декабря недалеко от здания городской администрации — на пересечении улиц Воровского и Володарского. За рулём внедорожника Mitsubishi Pajero находилась 33-летняя женщина. По её словам, она не заметила пешехода на нерегулируемом перекрёстке. Что, кстати, часто случается с не очень опытными водителями, когда правый ряд пропускает человека на «зебре», а в левом «чайник» не притормаживает. И если пешеход не внимателен, то происходит ДТП. Как в этот раз.

20-летняя девушка, попавшая под колёса Mitsubishi, умерла. Врачи на приехавшей скорой лишь зафиксировали её смерть.

В отношении женщины, находившейся за рулём внедорожника, заведено уголовное дело. Статья — «Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».