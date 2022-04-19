СМИ: медиканалы Paramount завтра отключат

С 20 апреля в России больше нельзя будет смотреть телеканалы Nickelodeon, Paramount Channel, Paramount Comedy, а также MTV Russia. Как утверждает РБК, Telegram-канал «Кабельщик» сообщил, что операторы получают от компании Paramount уведомления об отключении ее группы каналов.

«Искод» зарубежных медиакомпаний начался как минимум с начала марта, когда о прекращении вещания заявила Discovery. Ей принадлежит 15 развлекательных телеканалов: Eurosport, Animal Planet, HGTV и TLC, стриминговая платформа Netflix, агентство Bloomberg, CNN, CBS News и ABC News и другие. Остановили премьеры и деятельность в России Disney, Warner Broshers, Sony Pictures. Paramount тогда сняла с российского кинопроката премьеры комедии «Затерянный город» и вторую часть «Соника в кино».

Пока российские операторы, продавшие услуги кабельного ТВ на отключенные или отключаемые каналы, никак не объясняют, как они собираются компенсировать клиентам неисполнение договоров.