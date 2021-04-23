СМИ опубликовали видео, как поезд в Нововятске сбил мужчину

Трагедия произошла 3 апреля на железнодорожном переезде в Нововятске. 27-летний Алексей Смердов не заметил приближающийся поезд и погиб под его колесами. О случившемся рассказала вдова Алексея 25-летняя Евгения порталу Progorod43.ru.

…3 апреля был субботний день. Евгения с Алексеем отдохнули в клубе и отправились домой на автобусе. Не доезжая до нужной остановки, Алексей вышел, чтобы прогуляться пешком. Он был немного выпивший, но, по словам Евгении, понимал, что делает.

— Он и раньше так делал. Я знала, что он сейчас придет. Приехала домой, легла спать, — говорит женщина.

А потом в дверь постучали сотрудники правоохранительных органов. Евгения решила, что пришли из-за недавнего конфликта: на днях Алексей повздорил со своим братом, который оскорбил женщину. Но полицейские сказали, что произошел несчастный случай.

— Я их спрашиваю: «Где мой муж? Он живой?», а они отвечают, что нет.

Пережить первые дни после трагедии Евгении помогла подруга. Женщина до сих пор чувствует себя виноватой из-за того, что не пошла тогда с мужем и не смогла остановить его. Она уверена, что случившееся не суицид, а несчастный случай. И машинист поезда не виноват в происшествии.

— Прошло уже много времени, а я все жду его. Не знаю, куда обратиться. Я понимаю, что машинист не виноват, потому что он бы его не увидел из-за крутого поворота… Он не хотел умирать, я это точно знаю.

Евгения считает, что нововятский переезд – опасное место. Поворот на нем слишком крутой, и поезда просто не видно. Для машин установлены шлагбаумы, для пешеходов же никаких ограничений нет.

— Мы прожили семь лет в Нововятске и постоянно слышали про этот переезд — то его переносят, то снова кого-то собьют.

Сейчас женщина собирается обратиться в администрацию, чтобы власти приняли меры по обеспечению безопасности на переезде.

Фото, видео: progorod43.ru