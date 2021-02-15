«Смотрите, на наших глазах рождается новый вятский Билл Гейтс!»

Как уже сообщала «КП», в областном детском технопарке «Кванториум» глава региона Игорь Васильев встретился с победителями всероссийского конкурса школьников «Большая перемена».

Помочь мальчишкам и девчонкам раскрыть свои способности, которые не попадают в традиционную систему школьного обучения и не включены в программы предметных олимпиад – такую задачу призван решать конкурс «Большая перемена», впервые стартовавший в прошлом году. Участвовали в нём в общей сложности более 1 миллиона школьников восьмых – десятых классов, на деле доказывая, что не только отличники и ударники могут быть успешными.

Направления конкурса

Девять направлений приложения своих способностей были предложены юным конкурсантам: наука и технологии («Создавай будущее!»), творчество («Твори!»), журналистика и новые медиа («Расскажи о главном!»), волонтёрство («Делай добро!»), историческая память («Помни!»), урбанистика («Меняй мир вокруг!»), путешествия и туризм («Познавай Россию!»), здоровый образ жизни («Будь здоров!») и экология («Сохраняй природу!»).

При этом финальная часть конкурса прошла в федеральном детском центре «Артек», а победители в номинации для десятиклассников получили призовой миллион рублей, который можно использовать для приобретения необходимой для занятий компьютерной техники или оплаты обучения в ведущих вузах страны.

Вятские на «Большой перемене»

Самое активное участие в «Большой перемене» приняли и кировские школьники – почти 1,5 тысячи ребят представили свои проекты, 20 человек выезжали в Нижний Новгород на полуфинал, а пятеро лучших из лучших уже в Крыму участвовали в финальных мероприятиях, где во время одной из сессий с кировской делегацией встречался губернатор Кировской области Игорь Васильев.

Десятиклассник Вятской гуманитарной гимназии Иван Шишкин и Дарья Чекалкина из Уржумского района, Стефания Елькина из кировской школы № 56, Степан Батухтин из Оричевского района и Анастасия Онохова из Лузы – вот имена юных победителей.

«Настоящая перемена в жизни»

– «Большая перемена» – очень хорошее название для конкурса, – подчеркнул на встрече в «Кванториуме» глава региона Игорь Васильев. – Это не школьная перемена, не перемена во время уроков, а настоящая перемена в жизни, в поколении, в профессии. И отрадно отметить, что ребята из Кировской области показали на конкурсе один из лучших результатов, а пять человек были признаны победителями… Итак, вы побывали в «Артеке», в настоящем лагере-легенде, где мечтают побывать очень многие. Пообщались с ребятами со всей страны, получили на будущее хороший заряд. Расскажите, какие у вас впечатления, что дал конкурс? Какие планы у вас впереди? – Совместно с организаторами конкурса при поддержке ребят со всей страны мы решили создать движение школьников «Большая перемена», – сказала Дарья Чекалкина. – И наша цель – привлечь как можно больше ребят для участия в новом сезоне конкурса. Надеемся скоро приступить к реализации этого проекта. В планах проекты и по волонтёрской деятельности. А с наступлением лета планируем проводить различные тренинги…

Поддержав эту инициативу, Игорь Васильев заметил:

– Давайте в ближайшее время встретимся с учителями-наставниками, сотрудниками министерства образования, с вами, как лидерами этого движения, чтобы его продвигать в каждом районе области. Ну а выезжая в районы и встречаясь с руководителями, с активом, с учителями, будем теперь посещать и школы, чтобы рассказать об этом движении, о том, чем полезен конкурс «Большая перемена» и кто может в нём участвовать. Думаю, что будет правильно включить в нашу делегацию и вас, ребята, чтобы вы также могли рассказать о проекте школьникам в районах. Вы, как участники первого сезона, приобрели огромный опыт, получили эмоциональный заряд на дальнейшую учебу и как никто другой можете помочь будущим участникам в подготовке ко всем этапам конкурса. – Я решил заняться реализацией своего проекта, который начался ещё на третьем этапе «Большой перемены», – поделился планами Иван Шишкин. – Появилась возможность активного сотрудничества «Кванториума» и нашего опорного университета. А проект – это образовательная квест-игра, причём игра мобильная. Думаю, до начала лета мы сможем показать игровой прототип, который уже можно будет оценить, изучить, проверить на практике, чтобы выявить все недочеты. И уже летом игру выпустить… – Смотрите, на наших глазах рождается новый вятский Билл Гейтс, – с улыбкой заметил глава региона.

Подробно говорили на встрече о наставничестве, о помощи больным и престарелым людям, о движении волонтёров, о защите зимой птиц. И даже о том, как превратить Кировскую область в настоящий центр IT-разработок.

А потом была общая фотография на память.

Кстати

28 марта стартует новый сезон Всероссийского конкурса «Большая перемена», при этом участвовать в нем могут школьники, начиная уже с 5-го класса. Шире станет и программа: в неё добавится направление, связанное с развитием образовательных технологий («Открывай новое!»).