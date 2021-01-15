Снегопад в Кирове: заторы, пробки, ДТП

Снег, начавшийся после сильных морозов, вновь застал всех врасплох.

Неблагоприятная погодная обстановка заставила накануне понервничать кировских водителей. Из-за снегопада движение на городских улицах было парализовано.

Так, по словам автомобилистов, образовалась большая пробка на улице Ломоносова. В сторону парка Победы проехать было нельзя. Люди стояли в заторе несколько часов. В это время техники по расчистке улиц они не заметили. Аналогичная ситуация была в вечерний час пик на Лепсе и Октябрьском проспекте.

После начала снегопада на дорогах очень быстро образовалась снежная каша, под ней лёд. Труднее всего оказалось большегрузам. На выезде из города в сторону нового моста пробка была из фур, которые не могли двинуться с места.

Множество ДТП произошло в Кирове, как на главных улицах, так и на второстепенных. В большинстве случаев аварии были без пострадавших. А вот на трассах всё сложнее. В Кирово-Чепецком районе случилось серьёзное ДТП. Три человека погибли.

Если верить синоптикам, то снегопады в ближайшие дни продолжатся.

Фото: vk.com/ky43_ubezhishe, vk.com/zlo43