Снимок кировского фотографа попал в десятку лучших фото страны

Фотография кировчанки Анжелики Васильевой вошла в топ-10 лучших фото России. Сейчас Анжелика претендует на победу в конкурсе «Самая красивая страна».

Организатор конкурса – русское географическое общество. Несколько месяцев назад девушка отправила на его почту свою работу. А на прошлой неделе Анжелика получила поздравительное письмо.

— Моя работа попала в десятку финалистов в своей номинации! Всего номинаций — 10. Т.е. выбрано всего 100 кадров из заявленных 42 955, — написала кировчанка в соцсетях.

Фотография Анжелики называется «Друзья». Ее герои – бабушка кировчанки и 2 ее кошки: Кузя и Мурка. По словам девушки, снимок не постановочный. В холодную погоду коты на самом деле гуляют у бабушки на плечах.

Сейчас на сайте конкурса «Самая красивая страна» идет голосование за лучшие фото. Оно продлится до 6 июня. По его итогам будет определен победитель. Поддержать землячку кировчане могут по ссылке.

Фото: vk.com/anekr