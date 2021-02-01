Собака из Кирова победила на выставке благодаря молитвам хозяйки

Историю о силе молитвы рассказали в Спасском соборе. Однажды в храм за советом пришла жительница Кирова Наталья. Она попросила поддержки в далеком от религии вопросе — собачьей выставке.

Как рассказала Наталья, целый год она ухаживала за собакой из приюта. Но пес умер. Это стало потрясением для всей семьи, и муж сказал Наталье: «Давай заведем породистого щенка». И вскоре у Натальи появилась овчарка по имени Цезарь.

Когда питомец повзрослел, его решили показать на выставке. Однако дело оказалось новым, незнакомым, и Наталья решила задать вопрос священнику — кому помолиться, чтобы все получилось.

Как ответил священник Владимир Попыванов, молитв за животных в храме не совершают. Однако за прихожанку помолиться могут. Наталья написала сугубую ектению — молитвенное прошение — с просьбой занять первое место на выставке. И чудо случилось.

Посетив храм через некоторое время, Наталья рассказала, что ее Цезарь стал победителем. Судья поставил псу оценку «отлично». Теперь, по словам женщины, она смотрит на своего питомца совсем другими глазами. «Цезарь и правда хорош! Любимец всей семьи» — говорит она.

Так и должно было случиться, полагают в Спасском соборе. Ведь ектения — «усиленная» молитва, которая помогает просящим уладить многие непростые ситуации.

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