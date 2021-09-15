В Кировской области сократилось число неофициально работающих жителей

В Кировской области значительно снизилось количество неофициально работающих граждан. За год оно сократилось на 14,9 процента. Об этом сообщает портал tatcenter.ru со ссылкой на исследование аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

По информации аналитиков, всего в России насчитывается около 15 миллионов неофициально трудоустроенных граждан. За последний год эта цифра выросла на 11,5 процента по стране. В ПФО число жителей, работающих вне поля зрения налоговых органов, увеличилось на 3 процента и превысило 3 миллиона человек.

Регионом с наибольшим количеством неофициально трудоустроенных жителей стал Башкортостан – 25 процентов «черных» работников. Минимально распространена неформальная занятость в Мордовии – 19,2 процента.

В Кировской области, по данным исследования, неофициально работает 21,1 процент трудоспособного населения, или 126 тысяч человек. За год эта цифра сократилась на 14,9 процента.

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