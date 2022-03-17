Солдат из Юрьи погиб на Украине

Во время спецоперации на Украине погиб солдат из поселка Юрья Кировской области Максим Ларенов. Ему было 26 лет. Об этом сообщила «ВКонтакте» депутат Госдумы Мария Бутина.

— 6 марта героически погиб Ларенов Максим Александрович, уроженец пос. Юрья Кировской области.

Максим Ларенов родился 23 февраля, в День защитника Отечества. В 6 лет он остался без мамы. Его воспитывала бабушка.

Максим занимался боксом, посещал художественную студию, играл в футбол. Из школьных предметов особенно любил русский язык и литературу.

После окончания школы молодой человек поступил в сельхозакадемию. Через год Максим по собственному желанию ушел в армию. Он попал в морскую пехоту на Дальний Восток.

После окончания срочной службы парень подписал контракт. На Украину он отправился в должности оператора десантно-штурмовой роты морской пехоты.