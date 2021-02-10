Соседи Кировской области объявили о снятии масок

Об отмене масочного режима объявила Удмуртия. Она стала первым субъектом РФ, жители которого смогут посещать общественные места без средств индивидуальной защиты, не рискуя получить штраф. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.

Снять маски жители республики смогут 12 февраля. При этом масочный режим останется рекомендательным – тех, кто еще не болел COVID-19, попросили ходить в СИЗах.

По словам Бречалова, многие жители республики уже перенесли коронавирус, поэтому не рискуют заразиться. Как подчеркнул глава республики, отменяя масочный режим, он надеется на сознательность жителей.

К началу февраля ежедневный прирост заболевших коронавирусом в Удмуртии резко снизился и составил около 90 человек. В Кировской области эта цифра держится на уровне 140+ человек в сутки. Вероятно, поэтому об отмене масочного режима речь пока не идет. Как пообещал первый зампред правительства области Дмитрий Курдюмов, это произойдет, когда выработается т.н. популяционный иммунитет.