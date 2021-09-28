Соседи Кировской области вводят антиковидные ограничения

В связи с сентябрьским ростом заболеваемости коронавирусом в регионах снова вводят антиковидные ограничения. Среди них есть достаточно жесткие меры.

Так, в ряде регионов вход на массовые мероприятия разрешен только с сертификатом о вакцинации или с отрицательным ПЦР-тестом. Такое ограничение уже введено в Самарской области. Со следующей недели данная мера будет принята и в Пермском крае.

В Перми также планируют запретить работу ночных клубов до 1 ноября и ввести обязательную вакцинацию для работников компаний. Тем, у кого есть медотвод от прививки, придется сдавать ПЦР-тест.

Коснулись ограничения и школ. В Оренбурге, Саратове, Уфе, Якутии и Екатеринбурге ряд образовательных учреждений ушли на карантин. Учеба продолжается в онлайн-режиме.

Ряд ограничений по работе общепита с 29 сентября вводит Удмуртия.

На прошлой неделе глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что интенсивный рост заболеваемости COVID-19 отмечается в 36 регионах страны. Смертность по России бьет рекорды – 27 сентября скончались 852 человека.

Резкий подъем заболеваемости связывают с началом учебного года и возвращением россиян из отпусков. По информации издания Life.ru, чиновники от здравоохранения отмечают, что ковид стал агрессивнее, особенно у молодых людей. Дыхательная недостаточность развивается уже на 5-6 день болезни. При этом вакцинированных пациентов в больницах единицы.

Однако, по словам пресс-секретаря Президента РФ Дмитрия Пескова, нового локдауна пока не предвидится.

Ранее мы писали, что в Кировской области количество обращений к врачам выросло в 3 раза.