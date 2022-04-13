Соседи обокрали дома знакомых в Малом Китяке и Фалёнках

В УМВД по Кировской области рассказали о двух квартирных кражах. В обеих фигурантами стали знакомые потерпевших.

Так, 45-летняя безработная жительница деревни Малый Китяк Малмыжского района месяц назад узнала, что 80-летняя односельчанка, которой она ранее помогала по хозяйству, отсутствует дома. Воспользовалась этим: зная, где та хранит наличные деньги, проникла в квартиру и похитила 100 тысяч рублей… чтобы отпраздновать свой день рождения.

В этом она призналась участковому на допросе. Полиция предпринимает меры по возврату похищенного.

Другой случай произошел в Фалёнках. Там из квартиры местной жительницы 4 апреля пропали 5000 рублей. Она хранила их под тумбой. Ушла буквально на час, когда деньги пропали. А вернувшись, заметила, что замок на входной двери повешен на петле с другой стороны, не как она оставляла. Вор воспользовался ключом, оставленным в потайном месте.

Потерпевшая обратилась в полицию. Сотрудники изъяли с места происшествия отпечатки пальцев и обуви подозреваемого, начали отрабатывать всех знакомых женщины, в том числе друзей её сына. Предполагаемым похитителем оказался один из них, 18-летний местный житель, ранее бывавший в этом доме. Она знал, где хранится ключ, и что хозяйки в это время не будет.

У него изъяли оставшиеся 4100 рублей, спрятанные в носке, остальные он успел потратить.

По обоим случаям возбуждены и расследуются уголовные дела о краже с незаконным проникновением в жилище.

Ранее мы рассказывали, как сосед по лестничной площадке обокрал квартиру переезжающего соседа в п. Рудничном Верхнекамского района.