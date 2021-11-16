Главная > Новости > Сосновский судостроительный завод задолжал сотрудникам 20 млн рублей

Сосновский судостроительный завод задолжал сотрудникам 20 млн рублей

Вадим Шабалин Новости, Экономика

Прокуратура Кировской области установила факт невыплаты зарплаты бывшим сотрудникам ОАО «Сосновский судостроительный завод».

Предприятие было признано банкротом в 2019 году, его имущество выставлено на торги.

В общей сложности вовремя зарплату не получили свыше 230 человек. Задолженность превысила 20 млн рублей.

В отношении юридического и должностного лиц возбуждены дела об административных правонарушениях. Кроме того, прокуратура внесла представление конкурсному управляющему.

На сегодняшний день погашена задолженность в 4,6 млн рублей.

Также на контроле прокуратуры находится расследование уголовного дела по факту необоснованного начисления зарплаты бывшим руководителям завода. Как считает следствие, их противоправные действия могли способствовать выводу денежных средств и других активов предприятия и в конечном итоге привели к его банкротству.

Читайте наши новости первыми - добавьте «Кировская правда» в любимые источники.

Подписаться

Вадим Шабалин