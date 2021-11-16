Сосновский судостроительный завод задолжал сотрудникам 20 млн рублей

Прокуратура Кировской области установила факт невыплаты зарплаты бывшим сотрудникам ОАО «Сосновский судостроительный завод».

Предприятие было признано банкротом в 2019 году, его имущество выставлено на торги.

В общей сложности вовремя зарплату не получили свыше 230 человек. Задолженность превысила 20 млн рублей.

В отношении юридического и должностного лиц возбуждены дела об административных правонарушениях. Кроме того, прокуратура внесла представление конкурсному управляющему.

На сегодняшний день погашена задолженность в 4,6 млн рублей.

Также на контроле прокуратуры находится расследование уголовного дела по факту необоснованного начисления зарплаты бывшим руководителям завода. Как считает следствие, их противоправные действия могли способствовать выводу денежных средств и других активов предприятия и в конечном итоге привели к его банкротству.