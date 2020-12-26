Составлен график выходных на 2021 год (КАЛЕНДАРЬ)

Появилась информация о том, как будут отдыхать россияне в 2021 году. Ее опубликовал Роструд.

Согласно календарю, у жителей РФ будет 5 четырехдневных недель, 2 трехдневных и 1 пятидневная.

Первая короткая неделя будет в феврале. Однако перед ней россиян ждет шестидневка, потому что за выходной 22 февраля (понедельник), работать придется 20 февраля (суббота).

Одна четырехдневная неделя выпадет в марте в связи с Международным женским днем, который в 2021 году выпадает на понедельник. Сразу две короткие недели будут в мае – 4-7 и 11-14.

День России, который отмечается 12 июня, в 2021 году выпадает на субботу. Поэтому выходной сдвигается на 14 июня. Всего три дня продлится рабочая неделя в начале ноября – с 1 по 3.

К общей радости всех жителей страны объявлено выходным днем и 31 декабря 2021 года. Оно выпадет на пятницу.

Напоминаем, что после долгих дискуссий 31 декабря 2020 года также стало выходным днем для бюджетников в большинстве регионов. В том числе – и в Кировской области.

Фото: Елена Тигрина