Составлен топ-3 новогодних туров по Кировской области

До Нового года – 2021 осталась неделя – самое время подумать, куда поехать на праздники. Ведь в этом году кировчан ждут целых 10 дней каникул. Но коронавирус «закрыл» границы, поэтому многие зарубежные направления оказались недоступными.

А значит, пора обратить внимание на красоты вятского края. Множество интересных туров на Новый год предлагают местные туроператоры. Мы выбрали 3 самых интересных тура.

Праздники с хаски

Участники этого тура смогут побывать в Каринторфе и прокатиться по единственной в стране пассажирской узкоколейке. А после поездки – пообщаться с самыми дружелюбными на свете собаками – хаски и самоедами. Все путешествие укладывается в один день.

В гости к Шрэку

Еще одно интересное направление для новогодних поездок – Советский район. За двухдневное путешествие участники тура смогут познакомиться с местными достопримечательностями. А также посетить усадьбу хоббитов и побывать в домике Шрэка, который построил местный умелец Андрей Вдовенко. На работу у мастера ушло несколько месяцев.

Новый год с НЛО

Это путешествие подойдет для любителей природы, мистики и старины. Участники тура «Заповедник Нургуш + Соколья гора» посетят единственный в нашей области заповедник, где водятся очень интересные животные. А потом отправятся на Соколью гору – место, где ищут парейазавров и встречаются с НЛО (это неточно, но можно попробовать).

Главное фото: Александр Пантюхин