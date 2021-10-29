Состоялось первое заседание Градостроительного совета Кировской области

В четверг председатель правительства области Александр Чурин провел первое заседание Градостроительного совета региона.

Он был создан для рассмотрения проектов генпланов, правил землепользования и застройки, предложений по развитию отдельных территорий и архитектурных решений. Кроме того, новая структура займётся развитием социальной, транспортной, инженерной и коммунальной инфраструктуры, озеленением и благоустройством, сохранением культурного и исторического наследия.

В заседании приняли участие представители областного Союза строителей, архитекторы, депутаты кировской гордумы, руководители органов исполнительной и муниципальной власти.

Александр Чурин отметил, что в Градостроительном кодексе России произошли значительные изменения. С января застройка территорий осуществляется путём комплексного развития. Особенностью реализации договоров комплексного развития является обязательная подготовка документации по планировке территории. В ней необходимо обеспечить полное соблюдение интересов населения – построить социально значимые объекты (детские сады, школы, поликлиники, спортплощадки), создать объекты инженерной и транспортной инфраструктуры.

Стандарт комплексного развития ограничивает максимальную этажность зданий 10 этажами. Кроме того, документ обеспечивает новые архитектурные подходы. Это, в частности, единый дизайн-код для жилого дома и внутренних дворовых пространств с малыми архитектурными формами, велодорожками и местами для прогулок.

На сегодняшний день в Кирове разработан первый пилотный проект комплексного развития территории. Это район Шубино – Ганино. В сентябре прошлого года городская администрация провела конкурс, по итогам которого заключен договор о комплексном развитии. В июле была утверждена документация по планировке территории, земельные участки поставлены на государственный кадастровый учет, подготовлена проектная документация на строительство жилых домов.

«Застройщик взял на себя обязательства по строительству за свой счёт трёх детских садов по 270 мест каждый. Кроме того, подготовлена проектная документация на строительство школы на 1200 мест. Оно начнётся в 2022 году. В районе появятся поликлиника, участковый пункт полиции, объекты общественно-делового назначения, обустроены спортивная и зелёная зоны», — рассказал Александр Чурин.

По словам руководителя проекта Елены Князевой, микрорайон расположится на незастроенном земельном участке площадью свыше 63 га. При разработке проекта были изучены подходы к комплексному развитию территорий в других регионах.

В центре микрорайона появится зона притяжения, около которой построят экспоцентр, физкультурно-оздоровительный комплекс, 3-этажный ресторан и пункты проката. Будет обеспечена комфортная среда для жизни — безопасная дорожная сеть с выделенными парковочными карманами, закрытыми дворами без машин, велодорожкой, широкой пешеходной дорожкой. Жилые пространства выполнят с учётом эргономики. Высота потолков в жилых помещениях составит не менее трёх метров. В микрорайоне будет собственная газовая котельная, пожарное депо, система канализации, а также закольцованные тепловые пункты.

Проект микрорайона — унифицированный. Его можно масштабировать на другие площадки в качестве эталона комплексного развития территории, где предусмотрена вся современная инфраструктура.

Администрация города при содействии министерства строительства, энергетики и ЖКХ с декабря 2020-го по сентябрь текущего года заключила пять договоров о комплексном развитии территории с объёмом общей площади жилых помещений в 174 798 кв. м.

«Комплексное развитие территорий позволит качественно изменить облик города, сформировать точки притяжения путём обеспечения граждан доступным жильём, необходимой транспортной, социальной и коммунальной инфраструктурой», — прокомментировал министр Игорь Селезнёв.

Начальник управления государственной охраны объектов культурного наследия области Михаил Ус рассказал на градсовете об утверждении новых границ исторического поселения и уточнении предмета охраны исторического поселения. Так, 30 сентября было принято решение о расширении границ исторического поселения в Кирове до границ города Вятки конца XIX – начала XX веков.