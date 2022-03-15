Состоялось заседание правления ХК «Родина»

Сегодня под руководством заместителя председателя правительства области Андрея Маури состоялось заседание правления хоккейного клуба «Родина».

Один из основных вопросов касался финансирования. По словам Андрея Маури, ситуация стабилизировалась.

«Есть готовность обеспечить бюджет клуба в необходимом размере», — отметил он.

Директор Центра развития хоккея с мячом Кировской области Андрей Михайлов подчеркнул, что в минувшем сезоне пожелания команды полностью удовлетворялись, а помощь со стороны правительства оказывалась во всём.

«Результаты не радуют, по моему мнению, потому что тренер не сумел сплотить и мобилизовать игроков. Сейчас главная задача – вернуть доверие болельщиков», — сказал он.

Министр спорта и молодежной политики Георгий Барминов добавил, что в прошлом году была создана новая спортивная школа «Родина», в её ведение был передан стадион, закуплен новый инвентарь и форма, заменены лампы искусственного освещения.

«Надеюсь, спортшкола станет кузницей кадров для нашего хоккея. Результат будет в перспективе, но фундамент для этого мы закладываем сейчас», — говорит Барминов.

Заседание завершилось кадровыми изменениями. Андрей Маури передал полномочия президента федерации Алексею Кочкину.

Кочкин – член федерации. Он родился в Кирове, является воспитанником «Родины» (первый тренер – Вадим Тяпугин). Мастер спорта, чемпион мира среди юниоров, в настоящее время занимается строительным бизнесом. В числе основных задач он назвал популяризацию хоккея с мячом и привлечение как можно большего количества детей в спортшколу.

Ранее мы сообщали об изменениях в тренерском штабе «Родины».