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Состоятся публичные слушания по годовому отчету об исполнении областного бюджета

Вадим Шабалин Новости, Власть

Правительство Кировской области проводит публичные слушания по годовому отчёту об исполнении регионального бюджета за 2021 год.

Они будут проводиться в заочной форме с 14.по 23 мая. Рекомендации по отчёту можно направлять на электронный адрес budget@depfin.kirov.ru с именем «Публичные слушания».

Годовой отчет, а также документы и материалы, представляемые одновременно с ним, будут размещены до 11 мая на сайте министерства финансов в разделе Открытый бюджет/Областной бюджет/Исполнение областного бюджета 2021 и на сайте Правительства области, презентационные материалы — на сайте министерства финансов в разделе «Бюджет для граждан».

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Вадим Шабалин