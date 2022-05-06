Состоятся публичные слушания по годовому отчету об исполнении областного бюджета

Правительство Кировской области проводит публичные слушания по годовому отчёту об исполнении регионального бюджета за 2021 год.

Они будут проводиться в заочной форме с 14.по 23 мая. Рекомендации по отчёту можно направлять на электронный адрес budget@depfin.kirov.ru с именем «Публичные слушания».

Годовой отчет, а также документы и материалы, представляемые одновременно с ним, будут размещены до 11 мая на сайте министерства финансов в разделе Открытый бюджет/Областной бюджет/Исполнение областного бюджета 2021 и на сайте Правительства области, презентационные материалы — на сайте министерства финансов в разделе «Бюджет для граждан».