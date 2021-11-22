Сотрудник завода «Лепсе» похитил радиодетали на 3 миллиона рублей

На заводе «Лепсе» выявлен факт хищения радиодеталей стоимостью 3 миллиона рублей. Об этом сообщает портал kirov.online со ссылкой на УФСБ России по Кировской области.

Сотрудники ведомства получили информацию о том, что сотрудник АО ««Электромашиностроительный завод «Лепсе» вносил изменения в систему учета компонентов, завышая количество электрорадиоэлементов, требуемое для изготовления оборонных изделий. Детали, полученные «сверх нормы», злоумышленник выносил с завода и продавал.

Сумма ущерба, причиненная действиями сотрудника, составила более 3 миллионов рублей. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

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