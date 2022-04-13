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Сотрудникам кировского АТП повысили зарплату на 10 процентов

Юлия Зорина Авто, Лучшее, Новости, Общество

Работникам кировского автотранспортного предприятия подняли зарплату. Повышение получили водители и кондукторы. Максимальная прибавка составила 10 процентов.

Как рассказали в АТП, поднять зарплаты удалось благодаря повышению цен на проезд. Напомним, что с 28 марта стоимость проезда в городском транспорте выросла с 26 до 30 рублей. Часть прибавки пошла на увеличение фонда оплаты труда.

Гендиректор АТП Андрей Логиновский пояснил, что до повышения заработная плата сотрудников перевозчика была ниже, чем в других компаниях.

— Сейчас мы убираем этот пробел, чтобы наши возможности оплаты труда были конкурентны с другими предприятиями, — отметил Логиновский.

В настоящее время средняя зарплата водителя автобуса в АТП составляет 40 тысяч рублей, кондуктора – 24 тысячи. Раньше эти цифры составляли 37 и 21 тысячу соответственно.

В мае-июне состоится еще одно повышение зарплат, на этот раз – всему персоналу. Оно составит 8,3 процента.

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Юлия Зорина