Сотрудникам кировского АТП повысили зарплату на 10 процентов

Работникам кировского автотранспортного предприятия подняли зарплату. Повышение получили водители и кондукторы. Максимальная прибавка составила 10 процентов.

Как рассказали в АТП, поднять зарплаты удалось благодаря повышению цен на проезд. Напомним, что с 28 марта стоимость проезда в городском транспорте выросла с 26 до 30 рублей. Часть прибавки пошла на увеличение фонда оплаты труда.

Гендиректор АТП Андрей Логиновский пояснил, что до повышения заработная плата сотрудников перевозчика была ниже, чем в других компаниях.

— Сейчас мы убираем этот пробел, чтобы наши возможности оплаты труда были конкурентны с другими предприятиями, — отметил Логиновский.

В настоящее время средняя зарплата водителя автобуса в АТП составляет 40 тысяч рублей, кондуктора – 24 тысячи. Раньше эти цифры составляли 37 и 21 тысячу соответственно.

В мае-июне состоится еще одно повышение зарплат, на этот раз – всему персоналу. Оно составит 8,3 процента.