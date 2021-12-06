Сотрудникам предприятия в Туже не платили за вредные условия

Прокуратура защитила нарушенные трудовые права сотрудников муниципального предприятия в Туже. Они не получали компенсацию за вредные условия труда.

Проверка исполнения трудового законодательства в деятельности МУП «Коммунальщик» была проведена после обращения одного из работников. Выяснилось, что предприятие полностью не рассчиталось с ним при увольнении.

Кроме того, вскрылся факт прекращения выплаты 17 сотрудникам за выполнение работ с вредными и опасными условиями труда.

В отношении руководителя МУП были возбуждены дела об административных правонарушениях. Материалы направлены в областную инспекцию труда.

После вмешательства прокуратуры работодатель произвёл окончательный расчёт с уволенным работником и выплатил компенсации за вредные условия труда.