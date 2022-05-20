Сотрудники филиала «КЧХК» приняли участие в весенней уборке города

В Кирово-Чепецке продолжаются мероприятия в рамках месячника по весенней уборке города. Филиал «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» традиционно оказывает помощь в их организации и проведении.

Сотрудники предприятия участвуют в большом субботнике, который проходит в городе в апреле-мае. Вместе с горожанами и работниками других предприятий ведется уборка общественных мест, скверов и придомовых территорий. Работники филиала «КЧХК» уже выходили на уборку проспекта Мира, улицы Первомайской и участка улицы Ленина от перекрестка с проспектом Мира до СЭС.

Традиционно субботники на территориях своих избирательных округов проводят депутаты городской думы – сотрудники филиала «КЧХК». Большой субботник, собравший депутатов и аппарат городской Думы, прошел в сквере у ДК «Дружба». Общими усилиями удалось собрать мусор, сухие ветки и очистить газон от старой листвы. В течение двух дней совместно с активными жителями 7 микрорайона прибран лесной массив рядом с лицеем.

Александр Байдин, заместитель энергетика цеха азотной кислоты филиала «КЧХК», депутат кирово-чепецкой городской Думы:

«С жителями этого района мы не первый год проводим субботник у лицея. С каждым разом территория становится чище. Не сравнить с тем, что было 5-6 лет назад. Спасибо всем неравнодушным чепчанам».

Активисты вместе с депутатами прибирали территорию на хоккейной коробке «У моста» и большой сквер у мемориала нашим землякам, погибшим в горячих точках, а также территорию вдоль «Ленинградской ограды» на проспекте Кирова. Прошли субботники в сквере за бывшим управлением строительства и в микрорайоне Боево.

Елена Изергина, ведущий специалист по охране труда ООО «Уралхим-Транс», депутат кирово-чепецкой городской Думы:

«Все депутаты ежегодно принимают участие в месячнике весенней уборки города. Организуем субботники на территории своих округов, проводим большие субботники в лесных массивах и скверах. Нас всегда поддерживают активные жители города».

Помимо участия в общегородских субботниках, сотрудники филиала производят уборку мусора, сухой травы, песка на закрепленных за цехами и отделами территориях промплощадки. Организация и проведение субботников традиционно сопровождается подготовкой и выдачей инвентаря, необходимого для уборки. Весь собранный в пакеты мусор вывозится с территории завода и города.