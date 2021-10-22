Сотрудники ГИБДД и Роспотребнадзора проводят в Кирове рейды

В Кирове проходят совместные рейды сотрудников ГИБДД и Роспотребнадзора.

Их цель — выявить граждан, болеющих коронавирусом, которые не соблюдают режим самоизоляции.

Автоинспекторы останавливают автомобили для проверки документов, после чего происходила сверка с базой Роспотребнадзора. В ней содержится информация о заболевших жителях области, обязанных находиться на самоизоляции.

В отношении одного водителя, который нарушил этот режим, составлен протокол об административном правонарушении. Штраф составляет от 15 тыс. рублей.

Ранее мы сообщали о совместных рейдах полиции и Роспотребнадзора по домам заболевших коронавирусом кировчан.