Сотрудники ГИБДД спасают дальнобойщиков на кировских дорогах

В мороз, который стоит в регионе на этой неделе, водители не могут самостоятельно починить транспорт и замерзают на трассах.

Шофёр грузовика был вынужден просить помощи, так как его машина сломалась на трассе в Нолинском районе. Мужчина вез груз и Татарстана в Киров. За бортом машины температура держалась ниже 30 градусов. Когда машина заглохла, он попытался самостоятельно произвести ремонт, но вскоре замерз, а проезжавшие мимо машины не останавливались. Тогда водитель решил вызвать сотрудников ГИБДД.

Инспекторы ДПС отогрели пострадавшего от холода мужчину в патрульном авто и помогли починить его грузовик, чтобы он смог продолжить путь.

Похожая ситуация произошла в Яранском районе. Из-за поломки, фура встала и начала остывать. Через несколько часов попыток починить машину он понял, что окончательно замерз и почувствовал себя плохо. На помощь к нему незамедлительно прибыли автоинспекторы.

Если водителям нужна помощь, то ближайший экипаж можно вызвать по телефону: 8(8332) 588-888, 02 или 102.

Фото: ГИБДД Кировской области