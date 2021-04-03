Сотрудники ИЦАЭ провели уроки для школьников из Мирного

В пятницу сотрудники Информационного центра по атомной энергетике съездили в посёлок Мирный Оричевского района.

Цель поездки – экологическое просвещение учеников местной школы.

«Мы регулярно совершаем такие поездки – побывали во многих школах, — рассказывает Андрей Белоусов. — В мирнинской – не в первый раз. Задача – охватить не только «Менделеевский класс», но и других учащихся. До этого я проводил здесь уроки по теме «Цепная реакция» для младших школьников, а сегодня приехал к пятому классу. Урок был посвящён батарейкам – истории их появления, свойствам, составу и, что самое важное – правильной утилизации».

«Я рассказала ребятам об атомных технологиях, о том, они применяются во многих сферах – не только в электроэнергетике, но и в производстве сканеров в аэропортах, для диагностики онкозаболеваний, — говорит Диана Ворончихина. — Мало кто знает, что атомная энергия используется для стерилизации продуктов питания, позволяя сохранить их качество. Урок проходил в виде дебатов. Класс разделился на несколько групп: производители продуктов, экологи и т.д., и каждая отстаивала свою точку зрения. В обществе постоянно ведутся дискуссии на актуальные темы, мы решили сделать что-то подобное и у школьников».

Вместе с сотрудниками ИЦАЭ в Мирный ездила Ольга Шаклеина, председатель регионального отделения партии «Зеленые».

«Мы сегодня «плавали на необитаемый остров». Я предложила ребятам взять с собой вещи из обычной жизни, которые могут там пригодиться. По пути на остров мы столкнулись с пиратами, природными катаклизмами и т.д. В ходе урока ребята узнали, какие отходы можно переработать, разделить на различные фракции. В итоге школьники поняли, что многим вещам можно дать вторую жизнь», — рассказала она.