Сотрудники кировского музея спасли святыню XVI века

Во Всероссийском реставрационном центре имени Грабаря открыли выставку, посвященную реставрации вятской иконы.

Икона «Иоанн Предтеча – Ангел пустыни в житии» попала в Хлынов в XVI веке. В Вятском художественном музее она оказалась в 60-е годы XX века из Успенского собора. Туда, согласно описям, ее привез первый настоятель Трифонова монастыря Трифон Вятский из столицы. Сегодня эта икона является одной из древнейших, пожертвованных после основания обители.

Чтобы сохранить святыню от разрушения, ее законсервировали, проведя первичную профилактическую заклейку.

В 1967 году при содействии знаменитого реставратора Савелия Ямщикова икону отправили на восстановление в центральную художественную мастерскую. Реликвию реставрировали больше 50 лет, и за это время над ней потрудилось не одно поколение мастеров.

После этой выставки Вятский художественный музей планирует показать отреставрированный экспонат в своих стенах.

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