Сотрудники «Куприта» привились от коронавируса

Сотрудники регионального мусорного оператора прошли вакцинацию от коронавируса на рабочих местах. Об этом сообщается в соцсетях АО «Куприт».

Вакцинация была добровольной. Ее провела мобильная бригада из поликлиники №8. Работники «Куприта» «укололись» первым компонентом «Спутника V» и получили рекомендации о том, что делать после прививки. Когда будет сделан второй компонент вакцины, сотрудники получат сертификаты.

— Наши сотрудники осознают необходимость обезопасить не только себя, но и клиентов. По работе большинство из нас находится в постоянном контакте с населением, — рассказала начальник отдела кадров и делопроизводства АО «Куприт» Екатерина Елькина.

Отметим, что ряд кировских предприятий стимулирует своих сотрудников пройти вакцинацию не только словесно, но и материально. Так, в АТП среди привившихся работников разыграют 120 тысяч рублей.