Парашютисту помогли спуститься с дерева с помощью автолестницы

На сайте ГУ МЧС появилась информация об инциденте с парашютистом, застрявшим на дереве в Кирове.

Сегодня на окраине Кирова около аэроклуба очевидцы заметили в ветвях дерева застрявшего парашютиста, которого, вероятно, снесло ветром от точки приземления. Он был примерно на 10 метрах от земли.

На место происшествия вызвали сотрудников МЧС, скорой помощи и специалистов поисково-спасательного отряда. Также вызвали машину с пожарной автолестницей, с помощью которой спортсмену помогли освободиться и спуститься на землю.

С помощью пожарной автолестницы спасатель поднялся в крону дерева, освободил стропы и помог парашютисту спуститься на землю, он не пострадал.