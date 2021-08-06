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Сотрудники минэкологии не обнаружили мертвых рыб на реке Мостовице

Юлия Зорина Новости, Общество

Сотрудники министерства охраны окружающей среды Кировской области выехали на реку Мостовицу, чтобы провести проверку информации о массовой гибели рыбы. В проверке участвовал председатель садоводческого товарищества «Автомобилист». 

В ходе осмотра погибшие особи рыб не были обнаружены ни на поверхности реки, ни в глубине. На указанном месте были замечены живые особи мальков. Вода в реке на момент проверки была прозрачной.

Осмотр водоема выше по течению также не выявил источников загрязнения. В двух точках были взяты пробы воды на анализ. Они будут переданы в лабораторию.

Напомним, что информация о десятках мертвых карасей в Мостовице появилась 3 августа. Как рассказали члены садового товарищества «Автомобилист», по реке плавали мертвые рыбы, а вода приобрела запах горюче-смазочных материалов.

 

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Юлия Зорина