Сотрудники минприроды не нашли рысь в Котельниче

Информация о появлении рыси в Котельниче не подтвердилась. Об этом сообщили в министерстве охраны окружающей среды Кировской области.

Напомним, фото следов рыси было опубликовано в сообществе «Типичный Котельнич». В посте сообщалось, что рысь была замечена на улице Микилята. Лесная гостья якобы унесла трех кошек.

Информацию проверил госинспектор по охране диких животных Котельничского района. Были опрошены жители 6 домов на указанной улице. Никто из них не встречал рысь. Следы хищницы также не были обнаружены.

Фото: Типичный Котельнич