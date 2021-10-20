В Кирове сотрудники Роспотребнадзора и УМВД провели совместный рейд по выявлению граждан, болеющих коронавирусом, которые не соблюдают режим самоизоляции.

В ходе рейда они звонили по домофону в квартиры, проверяя, на месте ли находятся хозяева. Кроме того, проверяющие интересовались, где граждане приобретают продукты питания. Выяснилось, что как правило они заказывают еду через интернет или просят родственников сходить в магазин.

Напоминаем, что гражданам, которые болеют коронавирусом и лечатся на дому, необходимо находиться на самоизоляции.

Кроме того, полным ходом идут совместные рейды по соблюдению жителями города и области масочного режима. Маски необходимо носить в общественном транспорте, магазинах и торговых центрах, предприятиях общепита.