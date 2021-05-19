Главная > Новости > Сотрудники УФСИН Кировской области получили новые полномочия

Сотрудники УФСИН Кировской области получили новые полномочия

Юлия Зорина Новости, Общество

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому сотрудники УФСИН будут осуществлять контроль за заключенными, вышедшими  на свободу по УДО.

Новыми полномочиями сотрудников уголовно-исполнительной инспекции наделили с апреля 2021 года.

Согласно документу, уфсиновцы будут наблюдать за поведением бывших заключенных, а также оказывать им помощь в поиске работы, жилья и по ряду других вопросов. Ранее эти функции выполняли участковые уполномоченные полиции.

В настоящее время на контроле регионального УФСИН находится 336 дел по досрочно освободившимся заключенным. Всего только за прошлый год из колоний области на свободу по УДО вышли 802 человека.

Фото: tver.mk.ru

Читайте наши новости первыми - добавьте «Кировская правда» в любимые источники.

Подписаться

Аватар
Юлия Зорина