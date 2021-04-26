Сотрудников Центрального рынка привили от ковида на рабочем месте

В апреле работники Центрального рынка сделали прививки от коронавируса.

Вакцинация прошла прямо на рабочем месте – на рынке был открыт мобильный прививочный пункт от больницы №5, который работал весь день.

Как отметил директор Центрального рынка Арам Чатинян, вакцинация на территории торговой площадки оказалась очень удобной для предпринимателей и их сотрудников.

— Не нужно тратить значительную часть рабочего времени, чтобы сделать прививку в другом месте, — сказал он.

Для повторной прививки, которая будет сделана через 3 недели, на рынок также выедет медицинская бригада.

Ранее мы писали, что кировчан начали прививать от коронавируса в торговых центрах и на Театральной площади.