Сотрудница банка спасла кировчанку от разорения

Женщина была готова расстаться с 600 тысячами рублей.

Не все дистанционные мошенничества завершаются плохо. Некоторые происшествия имеют хорошее завершение. В полиции рассказали о случае, когда кировчанка, почти попавшая на уловку преступников, смогла сохранить свои деньги.

К правоохранителям обратилась жительница областного центра. Женщине 64 года. На днях ей на телефон поступил звонок. Человек на том конце провода представился сотрудником банка. Он предупредил пенсионерку, что с её счёта хотят похитить деньги. Нужно срочно что-то предпринять.

Кировчанка перепугалась и начала выполнять все действия, которые советовал ей голос в телефоне. Сначала она отправилась в банк и взяла кредит. Сумма оказалась внушительной — более 600 тысяч рублей.

Следующим шагом необходимо было перенести эти деньги на другой счёт. Однако, на этом общение с мошенниками закончилось. Сотрудница банка, увидев, что пенсионерка пытается перевести большую сумму на неизвестный счёт, стала её расспрашивать. Узнав подробности, работница отговорила горожанку от перевода.

Представители УМВД России по Кировской области настоятельно просят жителей не верить незнакомым людям, которые звонят по телефону. Следует сразу же класть трубку. По всем вопросам обращаться в свой банк, телефон которого указан на карте.

Фото: bigasia.ru