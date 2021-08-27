Сотрудница МЧС из Кирова выступит на чемпионате мира в Караганде

Сотрудница ГУ МЧС Гаянэ Акопова примет участие в VII Чемпионате мира среди женщин по пожарно-спасательному спорту.

Соревнования пройдут с 31 августа по 6 сентября в городе Караганда Республики Казахстан. Организатор чемпионата – Международная спортивная федерация пожарных и спасателей.

Весной этого года Гаянэ Акопова завоевала 2 вторых места на Всероссийских соревнованиях по пожарно-спасательному спорту. Кировчанка совершила скоростной подъем по штурмовой лестнице и преодолела 100-метровую полосу препятствий. По итогам этих стартов она была включена в состав сборной России.

Ранее мы писали, что 14-летняя школьница из Кирова стала чемпионкой мира по пожарно-спасательному спорту.