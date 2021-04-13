Сотрудница «Почты России» потратила социальные пенсии чепчан

Инцидент произошел в почтовом отделении на станции Просница Кирово-Чепецкого района.

По информации ведомства, в 2020 году начальница отделения почтовой связи растратила деньги, предназначенные для выплаты социальных пенсий местным жителям. Сумма ущерба составила более 30 тысяч рублей.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Сотруднице почты вменяют статью 160 – растрата с использованием служебного положения. Ведется следствие.

Ранее мы писали, что в Кировской области почтовый УАЗик попал в серьезную аварию.

Фото: itd2.mycdn.me