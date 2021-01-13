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Сотрудница ювелирного магазина перевела мошенникам более 100 тысяч

Наталья Дмитриева Новости, Общество, Происшествия

Преступница представилась руководителем девушки

Сотрудница одного из Кировских ювелирных магазинов обратилась за помощью к полицейским.

Девушка рассказала, что ей на рабочий мобильный телефон позвонила женщина, представившаяся ее начальницей, и сказала что нужно заплатить за рекламу на баннерах. Деньги велела взять из кассы.

Сотрудница провела оплату 112 тысяч рублей по указанным в телефонном разговоре реквизитам.

Заведено уголовное дело по статье «Мошенничество». Полицейские ищут подозреваемую. В данном случае, отмечают стражи правопорядка, девушке следовало перезвонить начальнице по известному номеру и проверить указания.

Ранее мы рассказывали, как мошенники обманывают пенсионеров во время карантина.

Фото: kurgan.bezformata.com

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Наталья Дмитриева