Социальное партнерство «УРАЛХИМа» с районами Кировской области продолжается

28 января в Кирове состоялось подписание соглашений о социальном партнерстве между компанией «УРАЛХИМ» и девятью муниципальными образованиями Кировской области, интересы жителей которых в областном законодательном собрании (ОЗС) представляют депутаты-сотрудники компании.

В мероприятии приняли участие министр внутренней политики Кировской области Андрей Лучинин, депутаты ОЗС Сергей Момцемлидзе, Елена Перминова, Елена Александрова, Виктор Медведков, Валерий Метелев; главы Афанасьевского, Верхнекамского, Мурашинского, Юрьянского, Опаринского, Подосиновского, Лузского и Кирово-Чепецкого районов, а также города Кирово-Чепецк.

Подписание подобных соглашений осуществляется ежегодно с 2011 года. На их основе компания «УРАЛХИМ» регулярно помогает районам в реализации социально важных задач и проектов по различным направлениям: образование, культура, спорт, помощь социально незащищенным жителям.

— «УРАЛХИМ» решает не локальные задачи, а начинает проекты на годы и даже десятилетия. В рамках сегодняшних соглашений о социальном партнерстве, как и ранее, мы будем помогать реализовать проекты в районах, где были избраны депутаты от компании «УРАЛХИМ». Уверены, что средства пойдут на благо жителей. Выражаю благодарность главам районов за всестороннюю поддержку в работе депутатов, – приветствовал участников мероприятия депутат ОЗС Сергей Момцемлидзе.

Традиционно перед основной частью подписания главы муниципальных образований рассказали, какие проекты были осуществлены при участии «УРАЛХИМа» за предыдущий год. Средства были направлены на поддержку одаренной молодежи, детского спорта, ветеранских организаций и проведение мероприятий. Так, например, в Афанасьевском районе были вручены премии отличникам, активистам, спортсменам, призерам областных и всероссийских соревнований; обновлено оборудование в детских дошкольных учреждениях. В Опаринском районе на средства компании решен вопрос с теплоснабжением в поселке Маромица. В Подосиновском районе установили комплект видеонаблюдения для обеспечения безопасности и сохранности уличных сооружений в селе Яхреньга. Большое внимание уделяется развитию районных общественных организаций. В Верхнекамском районе на базе юнармейского отряда «Рубин» поселка Лесной благодаря поддержке «УРАЛХИМа» проводятся мероприятия, направленные на патриотическое воспитание. Поддержка компании направлена и на развитие спорта. Например, в деревне Малый Конып Кирово-Чепецкого района были проведены соревнования по картингу и закуплено оборудование для ремонта и оснащения транспортных средств.

Елена Савина, глава города Кирово-Чепецк, отметила, что социальное партнерство с компанией «УРАЛХИМ» исчисляется десятилетиями. Многие вопросы в городе решаются совместно с предприятиями региона, объединение которых произошло по инициативе «УРАЛХИМа». На сегодняшний день в этом партнерстве участвует более 30-ти предприятий. За прошедшие четыре года, с момента прошлых выборов, на территорию Кирово-Чепецка было привлечено более миллиарда рублей. Елена Савина отметила результаты такого сотрудничества: «Благодарим за помощь в реализации проекта Вятской набережной, которая в настоящее время внесена в реестр лучших практик Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. В прошлом году мы победили в конкурсе малых городов, в рамках которого Кирово-Чепецку были выделены средства на реновацию сквера на Первомайской улице».

Компания выделяет средства на ремонт дорог, тротуаров и общественных пространств в городе, помогает в реализации федеральных и региональных программ. Особо Елена Савина отметила взаимодействие с «УРАЛХИМом» в сфере создания в городе концепции непрерывного инженерного образования.

Министр внутренней политики Кировской области Андрей Лучинин подчеркнул: «Подписание соглашений о социальном партнерстве с компанией «УРАЛХИМ» имеет давнюю историю, и мы очень рады, что в этом году такая практика продолжена. Надеемся, что жители оценят вклад компании в развитие территорий».