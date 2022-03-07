Соцсеть «ВКонтакте» сообщила о запуске новых активностей в клипах

Жители нашей страны установили новый рекорд по просмотрам и загрузкам клипов во «ВКонтакте», сообщает REGNUM со ссылкой на пресс-службу социальной сети.

Кроме того, администрация «ВК» отмечает, что авторы контента из других платформ стали массово регистрироваться в российской соцсети, возросла активность клиперов, которые зарегистрированы здесь уже давно.

В пресс-службе «ВК» также подчёркивают, что в это непростое время общение и обмен положительными эмоциями особенно актуальны.

«ВКонтакте» приветствовала новых пользователей и блогеров, перешедших на эту площадку. Планируется запуск новых ярких активностей в клипах, общий призовой фонд которых составит 100 млн рублей.

Напомним, что из-за принятого в России закона об административной ответственности за распространение фейков о действиях ВС РФ и призывы к введению антироссийских санкций соцсеть TikTok пока не распространяет новый контент и приостановила проведения прямых эфиров в России.

Роскомнадзор полностью заблокировал соцсеть «Фейсбук» в России, поэтому «ВКонтакте» на данный момент становится ещё популярнее, чем раньше.