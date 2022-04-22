Соучастник посиделок в гостях воспользовался чужими ключами от квартиры, где деньги лежали

В Кирово-Чепецке раскрыли квартирную кражу.

Она произошла еще 20 марта: один из жителей заявил о пропаже 135000 рублей. В полиции возбудили уголовное дело.

В ходе расследования выяснилось, что ключи от квартиры похитил у жены потерпевшего, бывшей тогда в гостях, скорее всего, похитил 35-летний ранее судимый соучастник посиделок. По версии следствия, он незаметно отлучился из дома, украл деньги и вернулся. А после уехал из города и скрывался.

На днях его нашли и задержали, допросили. Расследование продолжается.