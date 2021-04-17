Советы начинающему трейдеру, полезные материалы от Evotrade

Трейдинг привлекает людей быстрым стартом и хорошими перспективами в плане дохода. Как трейдеру стать успешным, что нужно учитывать, приступая к торговле на финансовых рынках.

Торговый план трейдера и обучение

Трейдинг – это серьезная работа, при правильном подходе приносящая хорошие деньги. Многие опытные участники рынка дают советы начинающему трейдеру, помогающие наладить торговлю и избегать распространенных ошибок. Найти полезные рекомендации можно и на сайте Evotrade, в разделе собраны материалы не только для новичков, но и уже практикующих трейдеров с определенными навыками.

Роль торгового плана

На рынок нельзя приходить без четкого плана действий. В нем могут отражаться разные пункты, каждый трейдер сам решает, что именно обозначить. Но план должен быть, он поможет:

сформулировать основные принципы, которых нужно придерживаться;

сохранять сосредоточенность и мотивацию (вы будете понимать, чего хотите добиться);

грамотно управлять сделками;

оптимизировать торговую стратегию.

Суть в том, что при отсутствии плана торговля превращается в игру. Трейдинг, это не игра, доля везения, конечно, присутствует, но спекуляция на рынке требует серьезного подхода, полного вовлечения, контроля и планирования. Найдите свою торговую систему и строго придерживайтесь плана.

Обучение

Начать торговать очень просто – выбираете брокера, осваиваете предложенный компанией функционал, скачиваете терминал и приступаете к работе. Не помешает ознакомиться с базовыми понятиями – тренд, анализ (технический и фундаментальный), торговые индикаторы и т.д.

Но трейдер учится всю жизнь, постоянно развиваясь, изучая новые инструменты, осваивая интересные стратегии и т.д.

Еще несколько рекомендаций начинающим трейдерам

Новичку не будет лишним ознакомиться с перечнем ошибок, которые часто допускают спекулянты без опыта. Обычно они повторяются, то есть значительная часть трейдеров спотыкаются на этих ошибках.

Примеры:

Самоуверенность и ложное ощущение легкого заработка – рынок не прощает ошибок.

Отсутствие контроля над расходами.

Высокий риск – да, рискованные сделки могут принести более высокий доход, но одновременно с этим возрастает вероятность потерь, поэтому стратегия должна быть сбалансированной.

Торговля против тренда (это опять же необоснованные риски).

Список можно продолжать.

Трейдеры с опытом рекомендует новичкам меньше следить за открытыми сделками, а лучше вообще этого не делать. Не нужно уходить в биржевую торговлю с головой, находите время на отдых.

Не спешите пополнять депозит, сначала потренируйтесь на демо-счете – это опыт, практика, возможность разобраться в функционале и инструментах без потери денег.

Ошибки допускают все. Но грамотные трейдеры умеют их переживать, прорабатывать, делать выводы и больше не повторять. Это и есть профессиональное развитие.