Совместный товарооборот России и Китая может составить $200 млрд

По мнению директора Центра политического анализа Павла Данилина, вскоре Россия и Китай в условиях санкций могут достичь показателей годового оборота в 200 млрд долларов.

С начала года товарооборот стран вырос на 25,9% и достиг 51 млрд долларов. Экспорт из Китая в Россию увеличился на 11%, импорт отечественных товаров и услуг — почти на 38%. Положительное сальдо России в январе-апреле достигло 30 млрд долларов.

«Это очень хороший показатель, говорит о силе нашей экономики», — считает Павел Данилин.

Он отмечает, что примерно 70% стоимости ввозимых из России в Китай товаров приходится на нефть, природный газ и уголь. Кроме того, мы экспортируем медь, медную руду, древесину и морепродукты.

В свою очередь Китай экспортирует промышленное и специализированное оборудование, игрушки, обувь, транспортные средства, кондиционеры и компьютеры.