Создатели «Райского дерева» в Кирове рассказали о значении скульптуры

Директор компании-застройщика, установившей скульптуру змея-искусителя, рассказал, что арт-объект не несет никакого отрицательного подтекста. Об этом сообщает ТАСС.

Напомним, недавно в Кирове появился новый арт-объект, представляющий собой дерево, на ветвях которого сидит змей-искуситель. В центре композиции – райское яблоко. Новая скульптура расположилась у одной из новостроек на перекрестке улиц Советской и Володарского.

С легкой руки некоторых местных СМИ скульптуру тут же окрестили «деревом Сатаны» и начали искать в ней некий зловещий смысл и негативный подтекст. Ситуацию прокомментировал директор ООО «Мастерские художественной металлопластики» Евгений Шкляев. Именно эта компания изготовила скульптуру по заказу застройщика.

Как отметил Евгений Шкляев, никакого двойного смысла арт-объект не передает. Люди вкладывают его в силу своего мировосприятия.

— Задание клиента было — Эдемский сад, — сказал он.

Как отметили в компании «Железно», которая выступила заказчиком скульптуры, застройщик устанавливает арт-объекты на территории каждого своего проекта. В ближайшее время у «Райского дерева» будет благоустроена территория, а также появится табличка с названием скульптуры.

Фото: Людмила Калинина