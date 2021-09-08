Спасая жизнь человека, погиб глава МЧС РФ Евгений Зиничев

МЧС России: «С прискорбием сообщаем, что при исполнении служебного долга, находясь в Норильске на межведомственных учениях по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций, спасая жизнь человека, трагически погиб глава МЧС Евгений Зиничев».

Евгений Зиничев — министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, генерал армии. Родился 18 августа 1966 года в Ленинграде. Он окончил Санкт-Петербургский институт бизнеса и права, в 2013 году прошел профессиональную переподготовку в Военной академии Генштаба ВС РФ.

В 1987-2015 годах Зиничев служил в органах государственной безопасности СССР, затем РФ. С июня 2015 года по июль 2016 год занимал пост начальника УФСБ по Калининградской области.

С 15 января 2020 года Евгений Зиничев был и.о. министра РФ по делам гражданской обороны, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий. 21 января 2020 года его назначили главой МЧС России.