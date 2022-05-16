Спасенного в Нолинском районе медвежонка назвали Ёжиком

Медвежонка, спасенного в Нолинском районе, назвали Ёжиком. Такое имя ему дали в Центре спасения медвежат-сирот в Тверской области.

— У него очень забавно всклокочена шерстка, прям как «ёжиковые» иголочки, да и норов у него дикий по отношению к человеку (ЧТО ОЧЕНЬ ХОРОШО!), т.е. можно сказать, что у него «колючий» характер. Поэтому, на наш взгляд, он самый настоящий Ёжик! – говорится в группе Центра.

Медвежонок Ёжик сам вышел к людям в начале мая в районе деревни Хмелевка. Охотинспекторы обследовали соседний лес и не нашли никаких следов мамы-медведицы. Поэтому косолапого малыша изъяли из естественной среды обитания и забрали к людям. В Центре спасения он будет жить, пока не окрепнет. Потом его выпустят на волю.

Сотрудники Центра надеются, что Ёжик подружится с другим медвежонком – Веснушкиным. Он застрял в дереве, откуда его не смогла спасти медведица. Помогли люди. Раненого медвежонка достали и доставили в Центр спасения.

— Этот малыш может стать другом для Веснушкина, на что мы очень надеемся. В компании им будет веселее, да и физической активности побольше.

Фото: vk.com/obrcrussia